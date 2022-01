Le p’tit Marcilly Marcilly-la-Gueurce Marcilly-la-Gueurce Catégories d’évènement: Marcilly-la-Gueurce

Saône-et-Loire

Le p’tit Marcilly Marcilly-la-Gueurce, 15 avril 2022, Marcilly-la-Gueurce. Le p’tit Marcilly Le bourg Cour de la mairie Marcilly-la-Gueurce

2022-04-15 – 2022-04-15 Le bourg Cour de la mairie

Marcilly-la-Gueurce Saône-et-Loire Marcilly-la-Gueurce EUR 0 Marché de producteurs locaux au cœur du village de Marcilly la Gueurce. Profitez de ce petit village où il fait bon vivre pour faire vos achats et découvrir les artisans locaux. eric.nagral@gmail.com Marché de producteurs locaux au cœur du village de Marcilly la Gueurce. Profitez de ce petit village où il fait bon vivre pour faire vos achats et découvrir les artisans locaux. Le bourg Cour de la mairie Marcilly-la-Gueurce

dernière mise à jour : 2022-01-17 par

Détails Catégories d’évènement: Marcilly-la-Gueurce, Saône-et-Loire Autres Lieu Marcilly-la-Gueurce Adresse Le bourg Cour de la mairie Ville Marcilly-la-Gueurce lieuville Le bourg Cour de la mairie Marcilly-la-Gueurce