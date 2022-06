Le p’tit marché – Savoir-faire et faire savoir Lasseube, 15 juillet 2022, Lasseube.

Le p’tit marché – Savoir-faire et faire savoir

1190 Chemin Jurat Lasseube Pyrénées-Atlantiques

2022-07-15 09:00:00 – 2022-07-15 18:00:00

Lasseube

Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 Venez à la rencontre de passionnés qui partageront avec vous leur savoir-faire. Vous découvrirez les spécificités de l’élevage de la chèvre angora et de la production de laine mohair mais aussi celles de la vannerie, de la teinture végétale, du savon et de la poterie. Tout au long de la journée, stands de vente et démonstrations !

Stands : laine mohair/tissage (démonstration de tonte à 10h30 et 15h30), vannerie (démonstration toute la journée), teinture végétale (démonstration toute la journée), savon, poterie

+33 6 73 37 36 65

dernière mise à jour : 2022-06-28 par