2023-03-18 09:00:00 – 2023-03-18 18:00:00

Deux-Sèvres Le P’tit marché Mellois Samedi 18 mars de 9h à 18h au Lycée Agricole Jacques Bujault Marché de producteurs

Présentation d’animaux

Démonstrations de vieux métiers

Le P'tit marché Mellois Samedi 18 mars de 9h à 18h au Lycée Agricole Jacques Bujault Marché de producteurs

Présentation d'animaux

Démonstrations de vieux métiers

Randonnées Restauration, buvette Marché proposé par les étudiants de BTS PA2 du Lycée Agricole Jacques Bujault

