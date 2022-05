Le p’tit marché des producteurs à Thérondels Thérondels Thérondels Catégories d’évènement: 12600

2022-07-01 – 2022-08-26

Place des Tilleuls 12600 Thérondels EUR Petit marché des producteurs de pays, à partir de 19h00, sous la Place des Tilleuls, à Thérondels.

Profitez d'un bon repas local, dans une ambiance musicale, chaque vendredi de l'été !

OFFICE DE TOURISME DU CANTON DE MUR DE BARREZ

