Le p’tit marché de Trého Tréhorenteuc, 28 août 2022, Tréhorenteuc.

Le p’tit marché de Trého Tréhorenteuc

2022-08-28 10:00:00 – 2022-08-28 19:00:00

Tréhorenteuc Morbihan Tréhorenteuc Morbihan

«Le P’tit marché est la réunion de plusieurs amis artisans du pays de Brocéliande. Que nous soyons bourrelier, créateur de bijoux, maraîcher ou maraîchère, crêpier, couturière, potier, et cætera… Notre but est de montrer notre Art dans la convivialité et l’amitié.» De 10h à 19h le dimanche.

+33 2 97 93 43 24

Tréhorenteuc

