Le p’tit marché de Trého, 3 juillet 2022, .

Le p’tit marché de Trého

2022-07-03 10:00:00 – 2022-07-03 19:00:00

Le P’tit marché est la réunion de plusieurs amis artisans du pays de Brocéliande. Notre but est de montrer notre Art dans la convivialité et l’amitié. Retrouvez de la boulangerie au levain, poterie, liqueurs et vins de Brocéliande, bijoux, bougies artisanales avec mèches crépitantes en bois, P’tites sorcières de Brocéliande, illustrations, sculptures sur pierre et sur bois,etc. Animation musicale. De 10h à 19h tous les dimanches.

Le P’tit marché est la réunion de plusieurs amis artisans du pays de Brocéliande. Notre but est de montrer notre Art dans la convivialité et l’amitié. Retrouvez de la boulangerie au levain, poterie, liqueurs et vins de Brocéliande, bijoux, bougies artisanales avec mèches crépitantes en bois, P’tites sorcières de Brocéliande, illustrations, sculptures sur pierre et sur bois,etc. Animation musicale. De 10h à 19h tous les dimanches.

dernière mise à jour : 2022-05-15 par