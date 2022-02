Le p’tit marché de Saint Vincent sur Jabron Saint-Vincent-sur-Jabron Saint-Vincent-sur-Jabron Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Le p'tit marché de Saint Vincent sur Jabron Saint-Vincent-sur-Jabron, 12 avril 2022, Saint-Vincent-sur-Jabron. Le p'tit marché de Saint Vincent sur Jabron Place du village Le Village Saint-Vincent-sur-Jabron

2022-04-12 09:00:00 09:00:00 – 2022-10-25 12:00:00 12:00:00

Saint-Vincent-sur-Jabron Alpes de Haute-Provence Saint-Vincent-sur-Jabron Le marché se déroule sur la place du village tous les vendredis d’avril à novembre de 9h à 12h. Vous y retrouverez vos producteurs locaux avec des produits de qualité, des artisans ainsi que des ambulants. +33 4 92 62 00 56 Place du village Le Village Saint-Vincent-sur-Jabron

