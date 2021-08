Reillon Reillon Meurthe-et-Moselle, Reillon LE P’TIT MARCHÉ DE REILLON Reillon Reillon Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

LE P'TIT MARCHÉ DE REILLON 2021-09-04 16:00:00 – 2021-09-04 19:00:00 Place de la Mairie 13 Grande rue

Reillon Meurthe-et-Moselle Reillon Venez découvrir sur le marché de Reillon nos producteurs locaux, épicerie bio, librairie itinérante et autres animations. mairie-reillon@west-telecom.com +33 3 83 42 45 77 PIXABAY dernière mise à jour : 2021-08-23 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS

Lieu Reillon Adresse Place de la Mairie 13 Grande rue Ville Reillon lieuville 48.59862#6.74325