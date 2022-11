Le p’tit marché de Noël Frocourt Frocourt Catégories d’évènement: Frocourt

Le p'tit marché de Noël

Frocourt

17 Rue du Moulin Frocourt Oise

2022-12-09 17:00:00 – 2022-12-09 20:00:00 Frocourt

Oise Frocourt Marché en présence du Père Noël.

Spectacle gratuit à la médiathèque « Elle se les racontent » à 17h.

Rens. auprès de la mairie au 03 44 84 77 50. Marché en présence du Père Noël.

Spectacle gratuit à la médiathèque « Elle se les racontent » à 17h.

Rens. auprès de la mairie au 03 44 84 77 50. +33 3 44 84 77 50 Pexels

Frocourt

