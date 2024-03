Le p’tit marché de mon école Marché aux fleurs et aux plants Sainte-Céronne-lès-Mortagne, dimanche 14 avril 2024.

Le p’tit marché de mon école Marché aux fleurs et aux plants Sainte-Céronne-lès-Mortagne Orne

Marché organisé par l’APE de l’école Saint-Hilaire/Sainte-Céronne. Vente de plants de légumes, de fleurs et des créations des enfants.

Présence également de créateurs et producteurs locaux (miel, bière, bijoux, médaillons argile…).

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 09:00:00

fin : 2024-04-14 13:00:00

Place de la Mairie

Sainte-Céronne-lès-Mortagne 61380 Orne Normandie

