Le P’tit Marché Bio Châtillon-Saint-Jean Châtillon-Saint-Jean Catégories d’évènement: Châtillon-Saint-Jean

Drôme

Le P’tit Marché Bio Châtillon-Saint-Jean, 1 mai 2022, Châtillon-Saint-Jean. Le P’tit Marché Bio Rue Octavéon Marché couvert Châtillon-Saint-Jean

2022-05-01 16:00:00 16:00:00 – 2022-01-31 18:00:00 18:00:00 Rue Octavéon Marché couvert

Châtillon-Saint-Jean Drôme Châtillon-Saint-Jean 6 exposants venus d’Hauterives, Triors, Roybon, Geyssans, St Ange, Chatillon.

Légumes, fruits bio, fromages de chèvre et de brebis, charcuterie sous videviande et viennoiseries… +33 4 75 71 62 54 Rue Octavéon Marché couvert Châtillon-Saint-Jean

dernière mise à jour : 2020-07-24 par

Détails Catégories d’évènement: Châtillon-Saint-Jean, Drôme Autres Lieu Châtillon-Saint-Jean Adresse Rue Octavéon Marché couvert Ville Châtillon-Saint-Jean lieuville Rue Octavéon Marché couvert Châtillon-Saint-Jean Departement Drôme

Châtillon-Saint-Jean Châtillon-Saint-Jean Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatillon-saint-jean/

Le P’tit Marché Bio Châtillon-Saint-Jean 2022-05-01 was last modified: by Le P’tit Marché Bio Châtillon-Saint-Jean Châtillon-Saint-Jean 1 mai 2022 Châtillon-Saint-Jean Drôme

Châtillon-Saint-Jean Drôme