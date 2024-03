Le P’tit marché bio Le Trois Château-Chinon (Ville), lundi 1 janvier 2024.

Le P’tit marché bio Le Trois Château-Chinon (Ville) Nièvre

Marché de paysan.nes et artisan.es tous les mardis de 17h30 à 18h30, 3 route de Nevers, 58120 Château-Chinon.

Labellisé AB laitages, desserts lactés et fromages de vache et de chèvre, viande de veau, boeuf et porc, légumes, oeufs, miel, jus de fruits, laine et lainages.

Commandes recommandées.

Toutes les informations sur https://www.poussedeterre.fr/moutonzebre/paniers-bio-a-chateau-chinon/ EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 17:30:00

fin : 2024-12-31 18:30:00

Le Trois 3 Route de Nevers

Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté lemoutonzebre@poussedeterre.fr

L’événement Le P’tit marché bio Château-Chinon (Ville) a été mis à jour le 2024-03-07 par OT MORVAN SOMMETS ET GRANDS LACS