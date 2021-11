Saint-Agnan-en-Vercors Saint-Agnan-en-Vercors Drôme, Saint-Agnan-en-Vercors Le P’tit mais néanmoins fantastique Marché de Noël Saint-Agnan-en-Vercors Saint-Agnan-en-Vercors Catégories d’évènement: Drôme

2021-12-20 15:00:00 – 2021-12-20 19:00:00

Saint-Agnan-en-Vercors Drôme Saint-Agnan-en-Vercors Des artisans et producteurs locaux vous proposent leurs produits : laine, cuir, bois, poterie, confitures, chocolats et autres saveurs dans une ambiance musicale et conviviale. Buvette, crêpes et autres sucreries sur place … severinedujardin@laposte.net Saint-Agnan-en-Vercors

