Le P’tit Lorrain fête Noël Cissac-Médoc, 5 décembre 2021, Cissac-Médoc.

Le P’tit Lorrain fête Noël Cissac-Médoc

2021-12-05 10:00:00 – 2021-12-05 18:30:00

Cissac-Médoc Gironde Cissac-Médoc

EUR Le P’tit Lorrain fête Noël et vous convie à son petit marché de Noël. Venez découvrir de jeunes créateurs et déguster gratuitement des pâtés lorrains et de la quiche lorraine. Un verre de vin chaud vous sera offert.

Petits chants de Noël et tirage au sort en fin de journée complèteront cette animation.

Restauration sur place ou à emporter jusqu’à 21h.

+33 6 49 73 21 40

Le P’tit Lorrain

Cissac-Médoc

