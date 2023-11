La Journée de la Transition Écologique 2023 Le p’tit Lido Bihorel, 18 novembre 2023, Bihorel.

La Journée de la Transition Écologique 2023 Samedi 18 novembre, 10h00 Le p’tit Lido Gratuit, sur réservation

Lors de cette journée, de nombreuses animations seront proposées pour sensibiliser le public et agir au quotidien pour réduire les déchets et adopter de nouveaux écogestes. Un goûter 0 déchet sera proposé au public et sera accompagné dans le cadre du dispositif Eco-Manifestation de la Métropole.

Mon P’tit Atelier de la Cop21 participera à cette journée avec :

• Le spectacle « AU GRAND BAZAR » proposé par la Compagnie Pile Poil et Cie à 10h

Pour retrouver le programme comlet de la journée : https://www.bihorel.fr/actualites/la-journee-de-la-transition-ecologique-comite-citoyen-et-ecologique-de-bihorel/?fbclid=IwAR3SxVHI4EVIQg7V2_xsL6Oru4REc1YAyA7WhY7YjanIWmXLAY1qNQIGyZ4

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T17:30:00+01:00

Comité Citoyen et Écologique de Bihorel