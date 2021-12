Saint-Jean Atelier (Les Granges) Saint-Jean Le p’tit ciné Atelier (Les Granges) Saint-Jean Catégorie d’évènement: Saint-Jean

Le p’tit ciné Atelier (Les Granges), 24 février 2022, Saint-Jean. Le p’tit ciné

Atelier (Les Granges), le jeudi 24 février 2022 à 16:00

Une petite chouette vient juste de naître lorsque la tempête renverse l'arbre qui l'abritait. Tombée du nid, la voilà qui s'élance, poussant le second oeuf du nid, à la recherche d'une maman… Durée : 30min

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T16:00:00 2022-02-24T16:30:00

Catégorie d'évènement: Saint-Jean