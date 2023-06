Soirée Blind Test en équipe Le P’tit Canaillou Le Busseau Le Busseau Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Le Busseau Soirée Blind Test en équipe Le P’tit Canaillou Le Busseau, 21 juin 2023, Le Busseau. Soirée Blind Test en équipe Mercredi 21 juin, 20h00 Le P’tit Canaillou Le café restaurant Le P’tit Canaillou & le foyer des Jeunes du Busseau organise la Fête de la Musique au Busseau. Soirée Blind Test en équipe de 2 à 3 personnes. Possibilité de Manger. Début du jeu à 20h

Inscription gratuite auprès du P'tit Canaillou : 05.16.25.20.57 ou Foyer des Jeunes : 06.68.19.45.42 Le P'tit Canaillou 15 b rue du maréchal de lattre de tassigny, 79240 LE BUSSEAU Le Busseau 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

