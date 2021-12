Le p’tit bal – salle interdite, soirée annulée salle des fêtes,Aime (73), 17 décembre 2021, .

Tous les troisièmes vendredis du mois, le P’tit Bal de Folkmiouse permet une mise en pratique accompagnée et festive des danses abordées pendant notre atelier de danses traditionnelles. Cette soirée ouverte à tous, adhérents ou non adhérents de l’association est animée par des musiciens de l’association, de la BàF (Bande à Folkmiouse, notre atelier de musique d’ensemble) ou par des groupes de la région. Participation : chacun apporte une boisson à partager + chapeau pour les non inscrits à notre atelier danse. Ne pas oublier son verre et son passe… **Pour cette édition de décembre ce sont nos trois amis de Kernoz Trio qui animeront la soirée, la promesse d’un P’tit Bal énergisant, festif et bretonnant !** Plus d’infos sur le [site de Folkmiouse](https://www.folkmiouse.org/). *source : événement [Le p’tit bal – salle interdite, soirée annulée](https://agendatrad.org/e/34799) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

organisé par Folkmiouse

