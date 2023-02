LE P’TIT BAL PERDU LA SAUGRENUE ESPACE CULTUREL AVOINE Catégories d’Évènement: Avoine

Indre-et-Loire

LE P’TIT BAL PERDU LA SAUGRENUE ESPACE CULTUREL, 18 mars 2023, AVOINE. LE P’TIT BAL PERDU LA SAUGRENUE ESPACE CULTUREL. Un spectacle à la date du 2023-03-18 à 20:30 (2023-03-18 au ). Tarif : 9.5 à 9.5 euros. LA SAUGRENUE – LE P’TIT BAL PERDU Samedi 18 Mars 2023 à 20h30 – Espace Culturel d’Avoine On les croirait tout droit sortis d’un tripot parisien du quartier de la Bastille, nos cinq compères vous invitent à ce bal néo-rétro pour revivre l’âge d’or du musette des années 30, sonorités musicales actuelles en plus. Tarif Unique : 7.50 euros Tout Public Votre billet est ici ESPACE CULTUREL AVOINE rue de l’Ardoise Indre-et-Loire LA SAUGRENUE – LE P’TIT BAL PERDU Samedi 18 Mars 2023 à 20h30 – Espace Culturel d’Avoine On les croirait tout droit sortis d’un tripot parisien du quartier de la Bastille, nos cinq compères vous invitent à ce bal néo-rétro pour revivre l’âge d’or du musette des années 30, sonorités musicales actuelles en plus. Tarif Unique : 7.50 euros Tout Public .9.5 EUR9.5. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Avoine, Indre-et-Loire Autres Lieu ESPACE CULTUREL Adresse rue de l'Ardoise Ville AVOINE Tarif 9.5-9.5 lieuville ESPACE CULTUREL AVOINE Departement Indre-et-Loire

ESPACE CULTUREL AVOINE Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/avoine/

LE P’TIT BAL PERDU LA SAUGRENUE ESPACE CULTUREL 2023-03-18 was last modified: by LE P’TIT BAL PERDU LA SAUGRENUE ESPACE CULTUREL ESPACE CULTUREL 18 mars 2023 ESPACE CULTUREL AVOINE

AVOINE Indre-et-Loire