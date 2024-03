Le P’tit Bal perdu : Bal musette des années 20 Bibliothèque Forney Paris, vendredi 21 juin 2024.

Le vendredi 21 juin 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

un bal musette à l’occasion de l’exposition « Paris 1924 , la publicité dans la ville » du 28 mai au 28 septembre à la bibliothèque Forney

Tout droit sorti d’un tripot parisien du quartier de la

Bastille, ce bal néo-rétro vous fait revivre l’âge d’or du musette du Paris des

années 20. Avec la formation instrumentale typique du genre : accordéon,

contrebasse, banjo/guitare et jâse (ancêtre de la batterie), les musiciens

enchaînent javas, valses, toupies, tango, paso, swing et autres rhumba, pour un

bal canaille qui fait aussi la part belle aux chansons réalistes de Frehel,

Damia, Maurice Chevalier et Berthe Sylva, interprétées par la gouaillante

chanteuse Sacha la Fauve ou Mistinguett. Plongez dans les bas-fonds de

Paris, et guinchez aux côtés de ces marlous pour trouver l’amour fou !

Venez danser avec le collectif La Saugrenue : Sacha

La fauve (la chanteuse) / les 4 musiciens : Mat l’Emplumeur (basses) ;

Jean-Jean La taxe (batterie / jâse) ; Flo la Bretelle (accordéon) ;

Victor La Tambouille (guitare, banjo)

Code vestimentaire recommandé : les Années folles,

l’extravagance (costumes de gangsters et robes charleston…) !

Entrée libre

Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004

Contact : +33142781460 bibliotheque.forney@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Forney/

©La Taxe bal musette, collectif La Saugrenue