Le P’tit Bal Perdu à Illiers-Combray samedi 4 septembre 2021 à partir de 20h30 Site Florent d’Illiers, 4 septembre 2021-4 septembre 2021, Illiers-Combray.

Le P’tit Bal Perdu à Illiers-Combray samedi 4 septembre 2021 à partir de 20h30

Site Florent d’Illiers, le samedi 4 septembre à 20:00

Un spectacle du **Festival LA GRANDE BALADE**, événement culturel porté par la _**Communauté de Communes Entre Beauce et Perche**_ [**[https://lagrandebalade.com/](https://lagrandebalade.com/)**](https://lagrandebalade.com/) #lagrandebalade **Le P’tit Bal Perdu** **Bal par la Compagnie La Saugrenue** [www.lasaugrenue.fr](https://www.lasaugrenue.fr/le-pti-bal-perdu) * ### 20h Illiers-Combray ### [SITE FLORENT D’ILLIERS](https://www.google.fr/maps/place/Rue+des+Lavoirs+Prolong%C3%A9e,+28120+Illiers-Combray/@48.29838,1.2408314,278m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x47e38e8e19932c7b:0x12348c59dc9c96a1!8m2!3d48.2983824!4d1.241532) ### Rue des Lavoirs Prolongée, 28120 Illiers-Combray Tout public 1h45 environ **_Un parquet pour danser_** **_Possibilité de pique-niquer sur place_** Tout droit sorti d’un tripot parisien du quartier de la Bastille, ce bal néo-rétro vous fait revivre l’âge d’or du musette du Paris des années 30. Avec la formation instrumentale typique du genre: accordéon, contrebasse, banjo/guitare et jâse (ancêtre de la batterie), les musiciens enchaînent javas, valses, toupies, tango, paso, swing et autre rhumba, pour un bal canaille qui fait aussi la part belle aux chansons réalistes de Fréhel, Damia, Piaf et Berthe Sylva, interprétées par la goualante chanteuse Sacha la Fauve. Plongez dans les bas-fonds de Paris, et guinchez aux côtés de ces marlous pour trouver l’amour fou ! Le Bal des années 30… Lieux où l’on voyait se côtoyer aussi bien le bourgeois venu s’encanailler, que les malfrats de tout poil, proxénètes et petits voyants, ambiance gapette, marcel et mégot entre les chicots. Le bal-musette des années 30 gardera cette image que l’on qualifierait aujourd’hui d’underground , véritable repaire à durs-à-cuire. Surélevés sur une estrade, les musiciens y jouaient en acoustique, et, de ce fait, un silence relatif y régnait. Chaque danseur achetait un jeton, bon pour une danse, qu’il donnait au patron qui passait sur la piste pour pouvoir danser la suivante. Une bagarre éclatait parfois entre deux truands se disputant une demoiselle, mais ça faisait partie du décor, si bien que certains étaient mis en scène par le tôlier pour donner le frisson au visiteur étranger au milieu ! Chant : **Océane Halpert** Accordéon : **Florent Sepchat** Batterie, Chant : **Jean-François Caire** Contrebasse : **Mathieu Torsat** Guitare, Banjo : **Jean Guyomarch** VIDEO : [[https://www.youtube.com/watch?v=VB2hiER8pNs](https://www.youtube.com/watch?v=VB2hiER8pNs)](https://www.youtube.com/watch?v=VB2hiER8pNs)

Gratuit

Bal par la Compagnie La Saugrenue (Un spectacle du Festival LA GRANDE BALADE)

Site Florent d’Illiers Rue Rebours Panny 28120 Illiers-Combray Illiers-Combray Eure-et-Loir



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T20:00:00 2021-09-04T22:00:00