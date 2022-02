Le P’tit Bal des Familles à Bellevue – Festival Eurofonik CSC Bellevue, 13 mars 2022, Nantes.

2022-03-13

Horaire : 15:00

Gratuit : non Prix libre dans la limite des places disponibles.Sans réservation.

Bal flamenco.Venez découvrir la danse flamenca le temps d’un « P’tit bal des familles ». La Compagnie des 2 lunes s’associe à la danseuse flamenca Isabelle Pémartin pour présenter, aux petit·e·s comme aux grand·e·s, un temps partagé de démonstration et d’initiation à la danse flamenca : sevillanas, tangos et rumbas n’auront plus de secret pour vous. Olé ! Tout public. La GrOove Compagnie en visite à Bellevue !Saxophone, bombarde, percussions, biniou et sousaphone : depuis le mois de novembre, la GrOove Compagnie, fanfare de musique à danser bretonne, s’est installée en résidence de territoire dans le quartier des Couëts à Bouguenais (le quartier du Nouveau Pavillon). À l’occasion du festival Eurofonik, la GrOove fait un pas de côté et s’invite à Bellevue. Au marché, au centre de loisir, à la sortie de l’école et lors du P’tit bal. Ils vous accueilleront dès 15h devant le Centre socioculturel. Ça va groover ! Dans le cadre du Festival Eurofonik, musiques des mondes d’Europe (10 au 20 mars 2022)

CSC Bellevue adresse1} Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 46 44 22 bellevue@accoord.fr