Le p'tit Bal des Chaussettes Saint-Pardoux-Soutiers

Le p'tit Bal des Chaussettes Saint-Pardoux-Soutiers, 14 janvier 2023, Saint-Pardoux-Soutiers

Deux-Sèvres Saint-Pardoux-Soutiers 15 EUR La fabrik présente « le p’tit Bal des Chaussettes »

Trio Bourdin-Dillerin-Gaillard + Le Crin Electrique

20h : Visite de La FabriK

20h30 – Début du bal

Buvette et crêpes

Chaussettes appréciées // permise s

Concours de la chaussette de la soirée

10 € déjà adhérent / 15€ nouvel adhérent – Asso. Les Fabrigands.

Sur résa : https://www.helloasso.com/…/le-p-tit-bal-des-chaussettes

