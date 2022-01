LE P’TIT BAL DES ANIMALS – Piwi Leman Catalyse, 19 mars 2022, Genève.

LE P’TIT BAL DES ANIMALS – Piwi Leman

Catalyse, le samedi 19 mars à 15:00

QUATRIÈME SPECTACLE GRENADINE 2021-2022 LE P’TIT BAL DES ANIMALS Piwi Leman Troubadour, saltimbanque des temps modernes, Piwi Leman vous invite dès à présent à voyager dans un spectacle délirant au coeur de la sagesse animale et de son environnement. Entre le mime, le clown et les chansons, il rentre dans la peau d’un « Chaman fou » et emmène le public à la rencontre du peuple des arbres et des Animaux qui s’y abritent et s’y nourrissent. Il s’équipe de tout un attirail d’instruments faits à base de matériel de récupération pour accompagner ses chansons. anciens tuyaux de PVC transformés en Tambours, Rosie sa « Pelle-Guitare », Jacqueline sa « Cigar-Box », Son « Bidon-Lélé », Son « Buta-Gong », ses sifflets en bois, ses clochettes aux pieds… Tout un programme autour d’un nouveau spectacle vivant et riche de sens. Voici venu le jour du « …P‘tit bal des Animals… » « …Oyé Oyé petits et grands, le p’tit monde animal vous parle…V’nez faire un tour au petit bal, au petit bal des Animals. Rions ensemble à pleines dents, dansons, chantons au gré du vent…Claquons des pieds, des doigts, des mains au rythme du son et des chants… » « …Écoute leurs chants, leurs battements d’ailes, de l’encre, une plume, pour coucher tes rêves… » « …Araignée règne, reine, des maisons, des bois. Tisse dont l’arantelle, que les enfants de la terre Y accrochent leurs lettres… » « …Peuple des arbres, Gardiens de sagesse, Du bas des racines, Du haut de la cime… Peuple des arbres Qui traversez les mondes. Apportez-nous soutiens, offrez-nous protections… » « …Il te raconte qu’avec le temps tout vient à qui a su attendre… Ramasse, Cueille, remplis ton nid…La vie t’offrira de bons fruits… » « …De branches en branches, le long des rives, des marais, il se promène. Aux quatre vents, du levé ou couchant, de forêts en sous-bois. Il est là… Le Putois… » COMMENT SE PASSENT LES GRENADINE ? 15h – 16h : un spectacle 16h : un goûter (offert)* 16h30 – 17h15 : un atelier *si les mesures sanitaires le permettent

Adulte (CHF 15.-) , Enfants et réduit (CHF 10.-), 20ans20francs (CHF 7.-) // Tarif unique pour l’atelier (CHF 5.-/participant)

Quatrième spectacle Grenadine 2021-22

Catalyse Avenue Rosemont 14, 1208 Genève Genève Eaux-Vives



