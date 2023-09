Le P’tit Bal de Poche / Festival Monte le Son Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris, 10 novembre 2023, Paris.

Le vendredi 10 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. A partir de 6 ans. gratuit

Sur inscription partir du 10 octobre sur www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires

Bal Populaire. Le P’tit Bal de Poche / Festival Monte le Son

En ouverture du

Festival Monte le Son, la médiathèque Yourcenar vous convie à un bal musette.

Venez

guincher à la médiathèque Marguerite Yourcenar avec Le P’tit Bal de

Poche ! http://www.baldepoche.com/

Lucien Alfonso, violon, chant ; Jérôme Soulas, accordéon

Michael Gimenez, guitare ; Pierre-Yves Le Jeune, basse, contrebasse

Kévin Luccetti, batterie

Special guest : Mélanie Fossier , chant

Humour,

finesse, folie virtuose et énergie brute, un cocktail enivrant

que les cinq musiciens, guitariste, bassiste, violoniste, batteur et contrebassiste

vous proposent de découvrir.

Une rencontre aux mélanges auvergnats, italiens, manouches,

augmentés de chansons aux accents brésiliens, latinos, antillais voire carrément yéyés.

Dans leur répertoire, le style musette – fruit de la rencontre de la french-samba et du surf-musette, ils n’hésiteront pas à passer le mur

du son en mode disco-musette et boule à facettes si le dancefloor l’exige.

Dans un monde tenté par le tout numérique, par l’entre soi, se rencontrer en

vrai devient rare et précieux. C’est pourquoi le Petit Bal de Poche, avec sa boîte à frissons et ses chansons décalées,

prêche inlassablement la bonne parole pour un rapprochement généralisé et festif

!

Mieux que

Meetic : le bal musette ! Mieux que Tinder : le soufflet à chaleur !

Auditorium (niveau -1)

Tout public à partir de 6 ans

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar

©Julien Hay-3