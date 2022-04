Le p’tit album du musée Musée des Beaux-Arts Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Le p’tit album du musée Musée des Beaux-Arts, 14 mai 2022, Brest. Le p’tit album du musée

Musée des Beaux-Arts, le samedi 14 mai à 19:00

Complétez votre album à l’aide d’autocollants d’œuvres du musée à collectionner !

Entrée libre, dans la limite de la jauge

Atelier créatif proposé par l’association Kuuutch Musée des Beaux-Arts 24 rue Traverse, 29200 Brest Metropole Brest Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistère Autres Lieu Musée des Beaux-Arts Adresse 24 rue Traverse, 29200 Brest Metropole Ville Brest lieuville Musée des Beaux-Arts Brest Departement Finistère

Musée des Beaux-Arts Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

Le p’tit album du musée Musée des Beaux-Arts 2022-05-14 was last modified: by Le p’tit album du musée Musée des Beaux-Arts Musée des Beaux-Arts 14 mai 2022 Brest Musée des Beaux-Arts Brest

Brest Finistère