Saint-Germain-de-Modéon Saint-Germain-de-Modéon Côte-d'Or, Saint-Germain-de-Modéon Le P’tiot Festival – Edition 2021 Saint-Germain-de-Modéon Saint-Germain-de-Modéon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Saint-Germain-de-Modéon

Le P’tiot Festival – Edition 2021 Saint-Germain-de-Modéon, 20 août 2021, Saint-Germain-de-Modéon. Le P’tiot Festival – Edition 2021 2021-08-20 – 2021-08-29

Saint-Germain-de-Modéon Côte-d’Or Saint-Germain-de-Modéon EUR 12 15 Venez découvrir les trois pièces de la 3ème édition du festival de Théâtre en Morvan à Saint-Germain-de-Modéon. Au programme, “Le Petit Prince” de Saint-Exupéry, “George Dandin” de Molière et “Feu la mère de Madame” de Georges Feydeau. Du 20/08/21 au 29/08/21, à l’exception du dimanche 25 août. Une petite restauration, ainsi qu’une buvette seront à votre disposition. PASS trois pièces adulte : 30€ (entre 12 et 15€/pièce)

PASS 3 pièces – de 16 ans : 20€. (8€/pièce, gratuit pour les -12 ans) Réservations obligatoires Office du Tourisme Saulieu au 03 80 64 00 21 +33 3 80 64 00 21 Venez découvrir les trois pièces de la 3ème édition du festival de Théâtre en Morvan à Saint-Germain-de-Modéon. Au programme, “Le Petit Prince” de Saint-Exupéry, “George Dandin” de Molière et “Feu la mère de Madame” de Georges Feydeau. Du 20/08/21 au 29/08/21, à l’exception du dimanche 25 août. Une petite restauration, ainsi qu’une buvette seront à votre disposition. PASS trois pièces adulte : 30€ (entre 12 et 15€/pièce)

PASS 3 pièces – de 16 ans : 20€. (8€/pièce, gratuit pour les -12 ans) Réservations obligatoires Office du Tourisme Saulieu au 03 80 64 00 21 dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Saint-Germain-de-Modéon Autres Lieu Saint-Germain-de-Modéon Adresse Ville Saint-Germain-de-Modéon lieuville 47.37912#4.13754