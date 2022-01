Le Prunier Sauvage Le Prunier Sauvage, 14 mai 2022, Grenoble.

Le Prunier Sauvage

Le Prunier Sauvage, le samedi 14 mai à 18:00

Il s’agit d’un groupe de Rock Psychédélique Marocain qui s’inspire des traditions Gnawa et Hassani, alliant Rock, musique actuelle & musique populaire Marocaine. Bab L’ Bluz est né suite à la rencontre de la chanteuse guitariste marocaine Yousra Mansour et du guitariste/ producteur français Brice Bottin à Marrakech début 2017. Les deux passionnés de musique Gnawa, ils décident d’apprendre ensemble le guembri. Mi 2017, ils composent un répertoire inédit de 10 titres de musique puissantes et actuelles, tout en respectant l’univers analogique des 60’s & 70’s. Ils veulent mixer leurs influences savoureusement, et veulent être étiquetés comme un groupe de rock Psychédélique Marocain. Mi 2018, ils sont rejoints par les amis et musiciens lyonnais Jérôme Bartholomé et Hafid Zouaoui. Ils feront leur premier concert live sur Radio Nova. Le groupe se produit dans des festivals internationaux tels que: Arabesque, L’Boulevard, Rock Am Bach, Le Péristyle, l’Opéra Underground de Lyon, ARTE concerts…et sort son premier album Nayda!, en Juin 2020 chez Real World Records. La sortie de Nayda! a été salué positivement par la critique : Mojo ( Top 10 world Album of the year), Songlines Best albums of 2020, The New York Times, Vogue Arabia, BBC, Le Monde, Financial Time, Pan Africain Music, Uncut, Radio Nova… En 2021, Bab L’ Bluz remporte le Songlines Music Awards dans la catégorie Fusion!

Bab L’ Bluz ( littéralement « La porte du Blues « ) est un groupe Franco-Marocain créé en 2018 a Marrakech.

