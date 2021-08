Salaunes Château de Montréal Gironde, Salaunes Le propriétaire vous guide dans le château ! Château de Montréal Salaunes Catégories d’évènement: Gironde

Salaunes

Le propriétaire vous guide dans le château ! Château de Montréal, 18 septembre 2021, Salaunes. Le propriétaire vous guide dans le château !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Montréal 5€. Gratuit -18 ans.

Découvrez, lors d’une visite guidée exceptionnelle menée par le propriétaire du château, les secrets des jardins et des intérieurs… Château de Montréal Le bourg, 24400 Issac Salaunes Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Salaunes Autres Lieu Château de Montréal Adresse Le bourg, 24400 Issac Ville Salaunes lieuville Château de Montréal Salaunes