Veyrac Château de La Cosse Haute-Vienne, Veyrac Le propriétaire dévoile son château Château de La Cosse Veyrac Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Veyrac

Le propriétaire dévoile son château Château de La Cosse, 19 septembre 2021, Veyrac. Le propriétaire dévoile son château

le dimanche 19 septembre à Château de La Cosse

### Découvrez un domaine privé, appartenant à la même famille depuis presque trois siècles ! On pénètre dans la cour d’honneur par un porche monumental en granit orné de superbes ferronneries. Le château offre alors un décor prestigieux avec son miroir d’eau, sa douce fontaine et l’ombre de ses tilleuls plusieurs fois centenaires.

4€. Gratuit pour les moins de 10 ans. Durée : 1 h. Départ dans la cour d’entrée. Visite libre du parc.

Découvrez un domaine privé, appartenant à la même famille depuis presque trois siècles ! Château de La Cosse La Cosse, 87520 Veyrac Veyrac Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Veyrac Autres Lieu Château de La Cosse Adresse La Cosse, 87520 Veyrac Ville Veyrac lieuville Château de La Cosse Veyrac