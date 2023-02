Le Prophète GRAND THEATRE DE PROVENCE, 15 juillet 2023, AIX-EN-PROVENCE.

LE PROPHÈTEGIACOMO MEYERBEER (1791-1864)Version de concert Spectacle en français surtitré en français et en anglais4h20 avec deux entractes « Le génie à son insu résume dans ses œuvres le sens des époques où il travaille, et dit le mot que tout le monde murmure. »Théophile Gautier à propos du Prophète de Meyerbeer L’histoire est véridique : au temps des guerres de religion, un aubergiste charismatique manipulé par une secte religieuse se trouve couronné Empereur d’Allemagne et placé à la tête d’un royaume fantoche de fanatiques débauchés, avant d’être éliminé. L’opéra ajoute à cela une fiancée combative et la plus formidable figure de mère jamais montrée sur la scène lyrique. Le Prophète est la quintessence du grand opéra, genre spectaculaire grand format qui a fait de l’Opéra de Paris la première scène d’Europe, et de Meyerbeer un compositeur admiré et jalousé par les plus grands. Ce drame historique visionnaire, d’une puissance théâtrale et vocale et d’une inventivité musicale sans pareilles, parvient comme nul autre à ressaisir l’esprit de son temps – qui ressemble fort au nôtre. Pour l’occasion, les meilleurs titulaires – John Osborn, Anita Rachvelishvili et Mané Galoyan – et des forces orchestrales et vocales exceptionnelles ont été confiés à la baguette experte de Sir Mark Elder. Direction musicaleSir Mark Elder Avec : Jean de LeydeJohn Osborn FidèsAnita Rachvelishvili BertheMané Galoyan ZacharieJames Platt Le comte d’OberthalEdwin Crossley-Mercer* MathisenGuilhem Worms JonasValerio Contaldo* SoldatsMaxime MelnikHugo SantosDavid SánchezChœurChœur de l’Opéra de Lyon MaîtriseMaîtrise des Bouches-du-Rhône OrchestreLondon Symphony Orchestra BandaOrchestre des Jeunes de la Méditerranée *Anciens artistes de l’Académie

GRAND THEATRE DE PROVENCE AIX-EN-PROVENCE 380, avenue Max Juvenal Bouches-du-Rhone

