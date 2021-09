LE PROLOGUE DU CHAINON : EXTRÉMITÉS | CIRQUE INEXTRÉMISTE Saint-Berthevin, 10 septembre 2021, Saint-Berthevin.

LE PROLOGUE DU CHAINON : EXTRÉMITÉS | CIRQUE INEXTRÉMISTE 2021-09-10 – 2021-09-10 Le Reflet 11 Rue du Haut Bourg

Saint-Berthevin Mayenne Saint-Berthevin

Trois acrobates, des planches et des bouteilles de gaz. L’enjeu est assez clair : créer un équilibre humain sur des objets régis par la loi de l’apesanteur et que les artistes sont obligés d’apprivoiser tant bien que mal pour la survie de leurs têtes. De cet enjeu physique est née l’idée de raconter une histoire humaniste où les individus dépendent obligatoirement d’autres individus et où seules la solidarité et l’écoute aux autres, promettent la survie du groupe. Sauf que… le cirque Inextrémiste joue de l’irrévérence et de l’humour avec férocité, et on aime ça !

Le Prologue du Chainon : Extrémités | Cirque Inextrémiste

+33 2 43 69 21 90 http://www.saint-berthevin.fr/

