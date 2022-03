Le projet “Upside down’ Ciboure, 6 mai 2022, Ciboure.

Le projet “Upside down’ Dojo municipal 19 avenue François Mitterrand Ciboure

2022-05-06 17:00:00 – 2022-05-06 18:30:00 Dojo municipal 19 avenue François Mitterrand

Ciboure Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 0 L’objectif : Découvrir l’espace avec son corps, par le livre. Utiliser des signes graphiques pour donner à lire les espaces du quotidien autrement. Outils : 6 livres-objets (dedans/dehors, haut/bas etc.)

Les livres et signes graphiques permettent d’explorer les positions et le mouvement dans l’espace.

+33 6 10 75 45 61

