Le projet Goldini : Poésie photographique – Du 19 au 23 février Salle des Alouettes Blagnac, lundi 19 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-19T09:30:00+01:00 – 2024-02-19T12:30:00+01:00

Fin : 2024-02-23T14:00:00+01:00 – 2024-02-23T17:00:00+01:00

La famille Goldini, compagnie de cirque spécialisée dans l’acrobatie et les arts de la rue, vous propose de vivre une expérience originale autour de la “poésie photographique” : la création de photographies artistiques en milieu urbain.

Il s’agit d’imaginer ensemble des mises en scène acrobatiques, théâtrales, chorégraphiques et humoristiques dans la ville, de les photographier et de les exposer.

Ces ateliers, à la journée ou sous forme de stage, s’adressent à toutes et à tous : enfants à partir de 10 ans, adultes, personnes âgées, personnes en situation de handicap ; photographes confirmés ou débutants, sportifs ou non sportifs.

L’idée est de passer un moment ludique, convivial et créatif ; de créer en groupe des photographies originales artistiques et décalées ; de découvrir la ville, notre environnement différemment.

Tous les participants sont tour à tour photographes et modèles.

La production photographique sera partagée avec tous les Blagnacais sous la forme d’une exposition dans différents espaces publics de la Ville.

photographie stage