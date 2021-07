Le Projet Georges Atelier du Plateau, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 9 juillet 2021

de 19h à 20h

gratuit

Et si des associations d’idées les plus improbables naissaient nos plus grandes idées ? Georges est un esprit puissant borderline scientifique aventurier obsédé érotomane errant.

Pour éviter le doute Georges a des théories. Elle se pose des questions plus grandes que, oui mais le très grand est aussi tout petit et inversement. Par où commencer ? Comment ne pas se perdre ? Georges suit à la trace le flot de sa pensée. Comme elle ne s’arrête jamais elle non plus. Alors elle marche. Georges n’est pas seule elle traine derrière elle Joseph. Joseph c’est son arbre, 2 mètres de haut sur roulettes. Ensemble ils cherchent l’endroit. L’endroit où Joseph pourra s’enraciner.

L’errance de Georges interroge les mystères, l’amour, nos fantasmes de nouvelles découvertes et l’infini que permet l’imaginaire. Et afin que cesse le vertige, notre besoin de l’autre, pour fixer un instant peut-être.

En prenant appui sur la figure du clown et de l’arbre, Edith Proust et sa complice Laure Grisinger créent un spectacle au-delà du raisonnable, un pied dans l’imaginaire, un autre dans le langage, et le troisième dans l’infini des trous noirs.

avec : Edith Proust, jeu

Un spectacle de la compagnie L’Usine à Lièges – Texte et mise en scène: Edith Proust, Laure Grisinger – Composition musicale : Yves Arques – Lumières : Vera Martins – Costumes : Irène Bernaud

Coproducteurs et soutiens : La Loge, La Compagnie de Jean-Michel Rabeux, La Chapelle Derezo, Le Compagnie Cipango, Le Centre de Production de la Parole Contemporaine, Le JTN, Paris Jeune Talent

Vendredi 09 juillet, 19h00

Parc de la Butte du Chapeau Rouge, 5 avenue Debidour, 75019 Paris

A partir de 12 ans

Gratuit, en accès libre



Atelier du Plateau angle des rues des Alouettes et du Plateau Paris 75019

7bis : Buttes Chaumont 11 : Jourdain



Contact :Atelier du Plateau 0142412822

L’usine à Lièges