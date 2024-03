Le projet FOLIA (Fontainebleau Œuvres Livres Images Archives) INHA, Galerie Colbert Paris, lundi 8 avril 2024.

Le projet FOLIA (Fontainebleau Œuvres Livres Images Archives) Séminaire en ligne Lundi 8 avril, 13h30 INHA, Galerie Colbert Webinaire en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-08T13:30:00+02:00 – 2024-04-08T15:00:00+02:00

Fin : 2024-04-08T13:30:00+02:00 – 2024-04-08T15:00:00+02:00

Le projet FOLIA (Fontainebleau Œuvres Livres Images Archives)

Le château de Fontainebleau est engagé depuis 2018 dans un projet global d’informatisation des collections et des ressources documentaires, consistant à mettre en œuvre simultanément cinq bases de données liées entre elles et partageant des vocabulaires communs. Répondant à des objectifs de gestion, de description et de documentation des collections de musées, des ouvrages de bibliothèques, des images numériques, des fonds d’archives, et enfin de l’architecture et des décors du château, ces bases sont structurées suivant les spécificités et standards métier, prenant en compte les différents statuts des objets décrits.

Intervenantes

Patricia Kalensky et Anaïs Dorey (château deFontainebleau)

__

A propos de ce séminaire

Les Lundis numériques

L’INHA effectue depuis une dizaine d’années une veille active sur le développement des technologies et méthodologies appliquées à la recherche dans le domaine des Humanités numériques, particulièrement en ce qui concerne l’histoire de l’art et le patrimoine culturel. De nombreux contacts et échanges sont régulièrement établis entre les acteurs du numériqueau sein de l’établissement et les chercheurs ou équipes de recherche français ou étrangers engagés à divers stades dans des projets innovants concernant le traitement des contenus liés à la recherche et à la documentation en histoire de l’art et en sciences humaines et sociales.

Comité scientifique

Katia Bienvenu (INHA), Jean-Christophe Carius (INHA), Manuel Charpy (laboratoire InVisu, CNRS ∕ INHA), Armand Delcros (INHA), Martine Denoyelle (INHA), Maud Favre-Rochex (INHA), Dominique Filippi (INHA), Michèle Galdemar (INHA), Marie Garambois (INHA), Juliette Hueber (laboratoire InVisu, CNRS ∕ INHA), Pierre-Yves Laborde (INHA), Victoria LeBoloc’h-Salama (INHA), Federico Nurra (INHA), Chloé Pochon (INHA), Bulle Tuil Leonetti (laboratoire InVisu, CNRS ∕ INHA)

INHA, Galerie Colbert 2 rue Vivienne Paris 75002 Quartier du Palais Royal Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_htt51QuoS_6bFUttkKGyqQ »}]