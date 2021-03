[En ligne] Pour la structuration et valorisation du patrimoine géographique iconographique dématérialisé Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert,Salle Giorgio Vasari, 8 mars 2021-8 mars 2021, Paris.

[En ligne] Pour la structuration et valorisation du patrimoine géographique iconographique dématérialisé

Institut national d’histoire de l’art – Galerie Colbert, Salle Giorgio Vasari, le lundi 8 mars à 18:00

**« Pour la structuration et valorisation du patrimoine géographique iconographique dématérialisé »**

Le projet ALEGORIA (ANR AAPG 2017) vise à faciliter la valorisation de fonds institutionnels iconographiques décrivant le territoire français à différentes époques allant de l’entre- deux-guerres à nos jours, par l’étude et la mise en œuvre d’outils automatisant leur analyse, indexation et spatialisation, à l’intérieur d’un fonds mais aussi entre fonds. Pour plusieurs cas d’usage en SHS (exploration de collections, sociologie visuelle urbaine et tourisme), ALEGORIA propose d’établir une preuve de concept de la faisabilité et de la plus- value de structurer et interconnecter ces collections intra et inter-fonds selon différentes modalités, mais aussi un prototype innovant de restitution immersive et interactive 3D des fonds ainsi structurés (reposant sur itowns, le géoportail 3D de l’IGN).

**Intervenante**

**Valérie Gouet-Brunet** (LaSTIG)

**À propos des lundis numériques**

L’Institut national de l’histoire de l’art effectue depuis plusieurs années une veille active dans le domaine des humanités numériques avec un accent porté sur ce qui touche au domaine visuel. De nombreux contacts et échanges sont régulièrement établis entre les différentes composantes de l’établissement et diverses équipes sur des problématiques et des projets concernant les enjeux, les représentations, les aspects techniques ou les questions juridiques liées à l’histoire de l’art et à l’image.

