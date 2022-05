Le Projet 16 – Surf, skate, Stand up Comédie 44740 Batz sur mer, 15 mai 2022, Batz sur mer.

Le Projet 16 – Surf, skate, Stand up Comédie

du dimanche 15 mai au dimanche 10 juillet à 44740 Batz sur mer

L’Association Pacifique vous propose l’événement ” le Projet 16 ” : Surf; skate, stand up comédie. 16h d’ateliers sont proposées avec au choix : – Atelier Surf : chaque dimanche du 15 mai au 3 juillet, horaires selons marée, plage Valentin. – Atelier Skate : chaque dimanche après-midi du 15 mai au 3 juillet, Petit Bois de Batz-sur-Mer. – Atelier Stand Up Comédie : 2 jours consécutifs en week-end, dates à définir, espace Petit Bois, Salle Polyvalente de Batz-sur-Mer. Un week-end de show et de démos les 9 et 10 juillet. Des temps forts pour promouvoir, le vivre ensemble, les sports non motorisés et aider à : – la proprioception, la motricité et l’équilibre – le dépassement de soi – se ressourcer en plein air et respecter la nature Formulaire de préinscription disponible à l’Office de tourisme de Batz-sur-Mer. Inscription définitive par règlement des frais d’inscription sur [LE PROJET 16 (weezevent.com)](https://my.weezevent.com/le-projet-16). Inscription possible jusqu’au 1er mai.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-15T09:00:00 2022-05-15T19:00:00;2022-05-16T09:00:00 2022-05-16T19:00:00;2022-05-17T09:00:00 2022-05-17T19:00:00;2022-05-18T09:00:00 2022-05-18T19:00:00;2022-05-19T09:00:00 2022-05-19T19:00:00;2022-05-20T09:00:00 2022-05-20T19:00:00;2022-05-21T09:00:00 2022-05-21T19:00:00;2022-05-22T09:00:00 2022-05-22T19:00:00;2022-05-23T09:00:00 2022-05-23T19:00:00;2022-05-24T09:00:00 2022-05-24T19:00:00;2022-05-25T09:00:00 2022-05-25T19:00:00;2022-05-26T09:00:00 2022-05-26T19:00:00;2022-05-27T09:00:00 2022-05-27T19:00:00;2022-05-28T09:00:00 2022-05-28T19:00:00;2022-05-29T09:00:00 2022-05-29T19:00:00;2022-05-30T09:00:00 2022-05-30T19:00:00;2022-05-31T09:00:00 2022-05-31T19:00:00;2022-06-01T09:00:00 2022-06-01T19:00:00;2022-06-02T09:00:00 2022-06-02T19:00:00;2022-06-03T09:00:00 2022-06-03T19:00:00;2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T19:00:00;2022-06-06T09:00:00 2022-06-06T19:00:00;2022-06-07T09:00:00 2022-06-07T19:00:00;2022-06-08T09:00:00 2022-06-08T19:00:00;2022-06-09T09:00:00 2022-06-09T19:00:00;2022-06-10T09:00:00 2022-06-10T19:00:00;2022-06-11T09:00:00 2022-06-11T19:00:00;2022-06-12T09:00:00 2022-06-12T19:00:00;2022-06-13T09:00:00 2022-06-13T19:00:00;2022-06-14T09:00:00 2022-06-14T19:00:00;2022-06-15T09:00:00 2022-06-15T19:00:00;2022-06-16T09:00:00 2022-06-16T19:00:00;2022-06-17T09:00:00 2022-06-17T19:00:00;2022-06-18T09:00:00 2022-06-18T19:00:00;2022-06-19T09:00:00 2022-06-19T19:00:00;2022-06-20T09:00:00 2022-06-20T19:00:00;2022-06-21T09:00:00 2022-06-21T19:00:00;2022-06-22T09:00:00 2022-06-22T19:00:00;2022-06-23T09:00:00 2022-06-23T19:00:00;2022-06-24T09:00:00 2022-06-24T19:00:00;2022-06-25T09:00:00 2022-06-25T19:00:00;2022-06-26T09:00:00 2022-06-26T19:00:00;2022-06-27T09:00:00 2022-06-27T19:00:00;2022-06-28T09:00:00 2022-06-28T19:00:00;2022-06-29T09:00:00 2022-06-29T19:00:00;2022-06-30T09:00:00 2022-06-30T19:00:00;2022-07-01T09:00:00 2022-07-01T19:00:00;2022-07-02T09:00:00 2022-07-02T19:00:00;2022-07-03T09:00:00 2022-07-03T19:00:00;2022-07-04T09:00:00 2022-07-04T19:00:00;2022-07-05T09:00:00 2022-07-05T19:00:00;2022-07-06T09:00:00 2022-07-06T19:00:00;2022-07-07T09:00:00 2022-07-07T19:00:00;2022-07-08T09:00:00 2022-07-08T19:00:00;2022-07-09T09:00:00 2022-07-09T19:00:00;2022-07-10T09:00:00 2022-07-10T19:00:00