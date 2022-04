LE PROGRAMME STRATEGIQUE DE L’UNION EUROPEENNE : UNE “EUROPE-PUISSANCE” ? MÉDIATHÈQUE ROGER BICHELBERGER Forbach Catégories d’évènement: Forbach

Moselle

LE PROGRAMME STRATEGIQUE DE L’UNION EUROPEENNE : UNE “EUROPE-PUISSANCE” ? MÉDIATHÈQUE ROGER BICHELBERGER, 14 mai 2022, Forbach. LE PROGRAMME STRATEGIQUE DE L’UNION EUROPEENNE : UNE “EUROPE-PUISSANCE” ?

MÉDIATHÈQUE ROGER BICHELBERGER, le samedi 14 mai à 15:30

CONFERENCE-DEBAT —————- Le CERS, sur l’initiative de la Mairie de Forbach dans le cadre de la semaine de l’Europe 2022, organise une conférence-débat le 14 MAI 2022 à 15:30 heures à la MÉDIATHÈQUE ROGER BICHELBERGER, 4, PLACE ARISTIDE BRIAND – 57600 FORBACH. **LE PROGRAMME STRATEGIQUE DE L’UNION EUROPEENNE :** **UNE “EUROPE-PUISSANCE” ?** Avec l’envahissement de l’Ukraine, la seule question qui compte à présent c’est celle de la définition des objectifs essentiels à assigner à l’Union européenne. Mais, parler d’Europe-puissance ne met pas un terme à la vision d’un continent européen caractérisé d’abord par des valeurs. Introduction : l’Union européenne, héritage de Robert Schuman 1.- L’agression contre l’Ukraine marque la fin définitive de l’ère post-guerre froide 1.1.-La guerre, l’OTAN et l’Union européenne 1.2.- L’Europe dans le nouveau conflit Est-Ouest 1.3.- Le monde qui nous fait face : un océan d’instabilité 2.- Les quatre champs de puissance de l’union européenne : 2.1.- La sécurité démocratique intérieure 2.2.- Notre sécurité extérieure 2.3.- La puissance normative 2.4.- La puissance économique Conclusion : l’autonomie stratégique, un levier de puissance ?

Entrée libre. Gratuit

CONFERENCE-DEBAT : “LE PROGRAMME STRATEGIQUE DE L’UNION EUROPEENNE : UNE “EUROPE-PUISSANCE” ?”, 14 MAI 2022 à 15:30 HEURES. MÉDIATHÈQUE ROGER BICHELBERGER, 4, PLACE ARISTIDE BRIAND – 57600 FORBACH. MÉDIATHÈQUE ROGER BICHELBERGER 4, PLACE ARISTIDE BRIAND 57600 FORBACH Forbach Bellevue Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T15:30:00 2022-05-14T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Forbach, Moselle Autres Lieu MÉDIATHÈQUE ROGER BICHELBERGER Adresse 4, PLACE ARISTIDE BRIAND 57600 FORBACH Ville Forbach lieuville MÉDIATHÈQUE ROGER BICHELBERGER Forbach Departement Moselle

MÉDIATHÈQUE ROGER BICHELBERGER Forbach Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/forbach/

LE PROGRAMME STRATEGIQUE DE L’UNION EUROPEENNE : UNE “EUROPE-PUISSANCE” ? MÉDIATHÈQUE ROGER BICHELBERGER 2022-05-14 was last modified: by LE PROGRAMME STRATEGIQUE DE L’UNION EUROPEENNE : UNE “EUROPE-PUISSANCE” ? MÉDIATHÈQUE ROGER BICHELBERGER MÉDIATHÈQUE ROGER BICHELBERGER 14 mai 2022 forbach MÉDIATHÈQUE ROGER BICHELBERGER Forbach

Forbach Moselle