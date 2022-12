Le programme Life Gypconnect: le retour des vautours Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille Marseille 1er Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Marseille 1er Arrondissement Pascal Orabi, ornithologue et biologiste, LPO France évoquera le concept de « réensauvagement », apparu dans les années 90, qui propose la vision d’écosystèmes en libre évolution. Réensauvagement, une cohabitation possible ?La problématique actuelle sur la biodiversité pousse les humains à questionner leur rapport à la nature et aux autres vivants. http://www.bmvr.marseille.fr/ Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-12-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille Provence Tourisme / Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

