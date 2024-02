LE PROFESSEUR LE THEATRE LIBRE Paris, mardi 9 avril 2024.

Une élève l’a accusé, un père l’a traité de voyou, un homme de foi a demandé sa radiation. Pour l’accabler davantage, ces deux hommes ont tourné des vidéos, et une rumeur malfaisante s’est installée dans le collège. Il y a eu des menaces. Les collègues se sont désolidarisés. On a organisé des réunions. On a fait venir un référent. Et on a demandé au professeur de s’excuser. Il n’avait pas commis de faute, pourtant, ni d’erreur, mais il devait reconnaître qu’il avait pu froisser ses élèves, pour reprendre l’expression de Jules Ferry. Nous étions le 9 octobre 2020, à Conflans-Sainte-Honorine. Une semaine plus tard, ce professeur était décapité à la sortie de son collège. Il s’appelait Samuel Paty.

Tarif : 21.00 – 52.30 euros.

Début : 2024-04-09 à 19:00

LE THEATRE LIBRE 4 Boulevard Strasbourg 75010 Paris 75