Le professeur Je-sais-tout vous explique le monde ! TNT – Terrain Neutre Théâtre, 16 février 2022, Nantes.

2022-02-16 Représentations du 15 au 17 février 2022

Horaire : 10:30 11:20

Comédie. Le Professeur Je-sais-tout, accompagné de son fidèle assistant Célestin, vient donner une conférence et répondre à toutes les questions essentielles dont les enfants n’ont pas les réponses. C’est facile pour le Professeur, car il sait tout. Tout ? Vraiment ? Peut-on réellement tout savoir ? Est-ce grave d’ignorer des choses ? Et si on ne sait pas, que fait-on ? Les enfants se posent beaucoup de questions, parfois capitales, parfois saugrenues, et celles-ci sont toutes importantes pour eux. La Fabrique à Impros relève le défi d’en créer des histoires, car chaque question peut apporter de multiples réponses. Et au-delà se pose la question de l’ignorance : aujourd’hui, si on ne sait pas, alors on est tenté de le cacher ou pire, de faire croire que l’on sait. Comme si ignorer quelque chose était une faiblesse. La Fabrique à Impros décide d’assumer le fait de ne pas tout savoir sur tout, mais pousse à la curiosité, pour essayer de connaître et comprendre de plus en plus de choses… Spectacle écrit par La Fabrique à Impros, interprété par Guillaume Roussel et Tuc Nguyen, mis en scène de Kevin Gueguen Public : à partir de 4/5 ans Durée : 50 min.

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

