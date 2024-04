Le Professeur Je-Sais-Tout vous explique le monde – La Fabrique à Impros Fabrique à Impros (La) Nantes, mardi 23 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-23 16:30 – 17:30

Gratuit : non Tarif unique : 8 € Billetterie : vostickets.fr Tout Public

Journée portes ouvertes au laboratoire du professeur Je-Sais-Tout ! Il va pouvoir répondre à toutes les questions des enfants. Bon, parfois, on se demande s’il n’invente pas un peu… Grâce à lui et son assistant Célestin, on apprend des choses, on se pose d’autres questions, mais surtout on se rend compte que tout savoir n’est pas possible et qu’ignorer des choses n’est pas si grave. Imaginer, c’est aussi très bien ! Durée : 1h Public : à partir de 6 ans Un spectacle de La Fabrique à Impros.

Fabrique à Impros (La) Centre Ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/ https://lafabriqueaimpros.com/