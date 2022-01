Le Professeur Je-sais-tout vous explique le monde Fabrique à Impros (La), 9 février 2022, Nantes.

2022-02-09

Horaire : 16:30 17:30

Gratuit : non Tarif unique : 6€ Réservations : lafabriqueaimpros.com/programmation Jeune public

Le célèbre Professeur Je-sais-tout. Accompagné de son assistant Célestin, il vient donner une conférence pour répondre à toutes les questions que se posent les enfants : comment se crée la neige ? Qui a inventé le chocolat ? Pourquoi les huîtres ont des coquilles ? Et tant d’autres interrogations qu’on est en droit de se poser… Mais s’il n’a pas la réponse ? Le Professeur Je-sais-tout a toutes les réponses, puisqu’il sait tout ! Bon, parfois, on se demande s’il n’invente pas un peu… Grâce à lui et à Célestin, on apprend des choses (vraies ou fausses !), on se pose de nouvelles questions, et surtout, on se rend compte que tout savoir n’est pas possible, et qu’ignorer des choses n’est pas si grave. Imaginer, c’est aussi très bien ! Spectacle jeune public proposé par les comédiens de la Fabrique à Impros. Durée : environ 1h.

Fabrique à Impros (La) adresse1} Centre-ville Nantes 44000

https://lafabriqueaimpros.com/ https://lafabriqueaimpros.com/programmation