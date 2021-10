Paris LE HALL DE LA CHANSON île de France, Paris LE PROF DE BRASSENS LE HALL DE LA CHANSON Paris Catégories d’évènement: île de France

Le mardi 19 octobre 2021

Le Prof de Brassens nous fait entrer dans la forge secrète où Brassens apprit et cisela son art… Comment, grâce à l'influence de son prof de 3ème Alphonse Bonnafé, l'artiste adolescent devient un des plus grands chanteurs philosophes de son temps, ceci malgré le risque frôlé de la prison et le rejet de sa ville natale.

