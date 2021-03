Oyré Mairie de Oyré Oyré, Vienne Le prochain Conseil Municipal Mairie de Oyré Oyré Catégories d’évènement: Oyré

Mairie de Oyré, le lundi 22 mars à 18:00

Pour des raisons sanitaires et suite au respect des dispositions prévues à l’article L2121-18 du CGCT la séance aura lieu à huis clos. aura lieu le lundi 22 mars 2021 à 18h00 Mairie de Oyré 11 route de Saint-Sauveur 86220 OYRÉ Oyré Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-22T18:00:00 2021-03-22T20:00:00

