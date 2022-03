Le processus Le Grand Bleu, 30 avril 2022, Lille.

Le processus

Le Grand Bleu, le samedi 30 avril à 19:00

**Spectacle présenté dans le cadre du festival Youth is Great #7** —————————————————————— **Théâtre – 1h05 – Dès 15 ans** Du sujet presque devenu banal de la possible maternité d’une adolescente, Catherine Verlaguet signe un texte intense qui donne la parole à Claire mais également à ses interlocuteurs : son petit ami Fabien, sa mère, la gynécologue… En évacuant trouble et gêne, entre émotion et lucidité, ce témoignage à la première personne nous parle d’un processus fort, celui de l’avortement. Le metteur en scène Johanny Bert s’empare des mots de Catherine Verlaguet pour construire une double proposition, portée par la comédienne Juliette Allain. D’une part une forme légère, itinérante, dépouillée de tout artifice et destinée à se jouer au plus près du public adolescent, là où il se trouve. De l’autre, une version plateau envisagée pour permettre de partager ces mots entre adolescents et parents, et qui plonge le public dans la tête et le corps de Claire. Un regard sans fard sur la sexualité, le choix et la liberté des corps.

De 5 à 13 euros

Collégienne de quinze ans, Claire se découvre enceinte. Un choc qui provoque une foule de questions et annonce quelques jours déterminants.

Le Grand Bleu 36 avenue Marx Dormoy Lille Bois-Blancs Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T19:00:00 2022-04-30T20:05:00