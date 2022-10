LE PROCESSUS – JOHANNY BERT – THÉÂTRE DE ROMETTE Ispagnac, 22 mars 2023, Ispagnac.

LE PROCESSUS – JOHANNY BERT – THÉÂTRE DE ROMETTE
Ispagnac, 22 mars 2023

Fabien et Claire ont 15 ans. Ils sont amoureux et ça y est. Ils l’ont fait ! C’était il y a quinze jours et depuis Claire y pense tout le temps. Ce souvenir lui colle des papillons dans le cerveau. Mais aujourd’hui, c’est l’inquiétude qui prend le dessus. Au fond d’elle, Claire le sent, un processus a commencé, là, dans son corps, elle le sait et va devoir prendre une décision. À travers son récit et un dispositif sonore immersif, nous accompagnons Claire sur ces quelques jours où tout se joue – où se déjoue, plutôt. Ses doutes, sensations, colères, ses pulsations internes… Avec vivacité et maturité, Claire livre ses questions et ses colères. Le tout rythmé de flash-back retraçant son histoire d’amour avec Fabien. Seule en scène, la comédienne interprète tous les personnages, les voix qui la traversent, qui la dévorent parfois. Ses états émotionnels prennent forme dans les couleurs vives d’un film d’animation, créé spécialement pour l’occasion. Un spectacle fort et touchant, qui décortique avec délicatesse le sujet de l’avortement. Le spectacle à reçu le prix du festival MOMIX. Le texte à reçu le prix de la Pièce de théâtre contemporain pour le Jeune Public organisé par la Saison Gatti, la DSDEN du Var et la DAAC de Nice.

Spectacle co-accueilli à Saint-Chély-d’Apcher avec Le Ciné-Théâtre de Saint-Chély-d’Apcher

> Dès 15 ans

> Durée : 50 min + rencontre

