Le processus de sélection de la 14e promotion de ZEBOX est lancé Online, 17 novembre 2021, Marseille.

Le processus de sélection de la 14e promotion de ZEBOX est lancé

du mercredi 17 novembre au vendredi 26 novembre à Online

ZEBOX, l’incubateur et accélérateur international pour startups innovantes, est à la recherche de nouvelles startups. Les candidatures sont à envoyer avant le 26 novembre. ZEBOX a pour ambition de devenir la référence internationale en matière d’accompagnement d’innovations tech et durables. Spécialisée sur deux domaines sectoriels – le transport, la logistique, les mobilités d’une part et l’industrie 4.0 d’autre part – ZEBOX accompagne les startups porteuses d’innovations technologiques notamment celles avec des applications telles que l’intelligence artificielle, la blockchain, la robotique, l’IoT ou encore la réalité virtuelle ou augmentée. Une attention particulière est portée aux GreenTech. ZEBOX propose aux startups porteuses d’innovation technologique dans les secteurs du transport de la logistique des mobilités deux programmes d’accompagnement : un programme d’incubation & un programme d’accélération. Les trois critères principaux de sélection pour rejoindre ZEBOX sont le secteur d’activité, la technologie et le stade de maturité de la startup auxquels s’ajoute bien sûr l’équipe fondatrice qui occupe une place prépondérante dans le succès d’une startup. L’accompagnement est pensé sur-mesure et permet véritablement aux entrepreneurs de booster leur projet. ZEBOX se veut un réseau international d’acteurs innovants. Sa force réside dans sa capacité à créer des liens avec les acteurs économiques et académiques locaux pour générer de la valeur et des emplois dans les régions où il se trouve. ZEBOX a déjà accompagné 52 startups dans le développement de leurs projets et leur ont permis de nouer déjà 4 partenariats stratégiques avec les partenaires de ZEBOX comme Searoutes et CEVA Logistics, Notilo plus et CMA CGM, Syroco et CMA CGM ou encore Wing et CEVA Logistics … Afin d’accélérer le développement d’innovations durables à l’international, ZEBOX poursuit son expansion et a ouvert en 2021 le hub ZEBOX AMERICA, à Arlington (Virginie) après le lancement de ZEBOX CARAÏBES. Plus d’informations sur les programmes : [https://bit.ly/3F7mfMs](https://bit.ly/3F7mfMs) Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 26 novembre 2021 Découvrez le témoignage vidéo des startups de ZEBOX : [https://www.youtube.com/channel/UCJPt7cgSt_zlnzbvxkHiLCQ](https://www.youtube.com/channel/UCJPt7cgSt_zlnzbvxkHiLCQ)

inscription

Startups innovantes des secteurs du transport, de la logistique, des mobilités et de l’industrie 4.0, candidatez jusqu’au 26 novembre 2021

Online Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-17T00:01:00 2021-11-17T23:59:00;2021-11-18T00:01:00 2021-11-18T23:59:00;2021-11-19T00:01:00 2021-11-19T23:59:00;2021-11-20T00:01:00 2021-11-20T23:59:00;2021-11-21T00:01:00 2021-11-21T23:59:00;2021-11-22T00:00:00 2021-11-22T00:00:00;2021-11-23T00:00:00 2021-11-23T00:00:00;2021-11-24T00:00:00 2021-11-24T00:00:00;2021-11-25T00:00:00 2021-11-25T00:00:00;2021-11-26T00:00:00 2021-11-26T00:00:00