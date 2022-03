Le Procès TikTok, au Théâtre Mogador Théâtre Mogador, 21 mars 2022, Paris.

Le 21 Mars prochain, au Théâtre Mogador et en partenariat avec ISCOM école supérieure de communication et publicité, les adorateurs et les haters de TikTok se retrouveront pour juger la fameuse application. Cette soirée est une pièce d’éloquence qui met en scène des plaidoiries de brillants orateurs et des témoignages de célèbres créateurs de contenus de cette application, suivis par des millions de personnes. Cette soirée unique se veut drôle, émouvante, poétique et intelligente entre sketchs inédits de vos créateurs de contenus préférés et discours inspirants sur l’univers de TikTok. Le tout avec une dimension musicale forte : la présence de l’orchestre CentOr qui jouera les musiques les plus écoutées de TikTok ou encore la participation de la chanteuse Ogee pour des interprétations exclusives.

TikTok est l’application phare de la décennie : 4 millions de français l’utilisent désormais quotidiennement. Tremplin de création pour les uns, miroir du narcissisme pour les autres, TikTok est assurément le réseau social de la nouvelle génération avec ses codes et ses trends.

TikTok est l’expression d’une culture numérique, transformant le banal du quotidien par des mises en scène, des sketchs, des chorégraphies, des dramas et des trends. Ses enjeux sont nombreux : économie de l’attention, mise en scène du soi, rôle joué au sein de la démocratie, la circulation des savoirs, le divertissement ou encore la procrastination. TikTok est surtout la promesse que chacun peut à présent jouir d’un quart d’heure de gloire ou, plus incroyable encore, bénéficier d’une notoriété digitale en rassemblant une large communauté.

Le lundi 21 mars prochain, c’est un verdict simple que son public rendra : doit-on ou non supprimer l’application TikTok ?

Ce spectacle est produit par Oneiros, la fabrique du rêve événementiel et à l’initiative d’Eliott Nouaille, formateur en rhétorique à ISCOM et Quentin Deme.

